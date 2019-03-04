الأهلي برباعية يسحق بتروجيت ويقترب من الصدارة

استمرار فريق في مسلسل انتصاراته في بطولة الدوري المصري، وحقق الفوز التاسع على التوالي على حساب ضيفه بتروجيت، بنتيجة (4-0)، مساء الاثنين، في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من البطولة.

سجل للأهلي النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 9 من ضربة رأس متقنة، ومروان محسن بعد تسديدة مميزة بجملة فنية رائعة في الدقيقة 31، والأنجولي جيرالدو في الدقيقة 69، وكريم وليد "نيدفيد" في الدقيقة 75.

ورفع الأهلي، حامل اللقب، بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، رصيده إلى 51 نقطة، متقدماً للمركز الثاني على حساب بيراميدز، ولازال يمتلك لقاءين مؤجلين، فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

الأهلي قدم واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم، وعزف لاعبوه سيمفونية كروية، رغم المفاجآت التي قدمها لاسارتي منذ البداية، بإراحة الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات، إلا أن الفريق الأحمر تألق وسجل فوزاً كبيراً في ظل استسلام واضح لبتروجيت.

بدأ الأهلي بضغط مكثف وإيقاع هجومي سريع، وأرسل جيرالدو كرة عرضية أبعدها الدفاع البترولي، قبل أن يحرز أجاي أول الأهداف في الدقيقة 9، من ضربة رأس متقنة، عبر عرضية رائعة من جانب التونسي علي معلول.

Advertisements

واصل الأهلي محاولاته، وأهدر أجاي فرصة آخرى، ثم كرة سريعة من مروان بجوار القائم، وحاول بتروجيت الحد من سرعة لاعبي أصحاب الأرض، لكن بلا جدوى في ظل تألق الثنائي الأفريقي جيرالدو وأجاي، بشكل لافت، قبل أن يحرز مروان محسن، من جملة رائعة انتهت بتسديدة متقنة في الدقيقة 31.

ونال كريم نيدفيد إنذاراً في الدقيقة 36، وهدأ إيقاع الأهلي بعض الشئ، وأشرك بتروجيت لاعبه أحمد تمساح بدلاً من الإيفواري محمد فييرا، بينما تعرض حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للإصابة، وشارك بدلاً منه هشام محمد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلاوي.

واستمر الضغط الأهلاوي مع بداية الشوط الثاني، مع أداء باهت لبتروجيت، وأضاع أجاي فرصة قريبة، بينما انطلق جيرالدو ووجه تسديدة بجوار القائم، قبل أن يحرز هدفاً ثالثاً من تمريرة متقنة من معلول في الدقيقة 69.

وأشرك الأهلي مدافعه رامي ربيعة بدلاً من علي معلول، وسجل نيدفيد الهدف الرابع للأهلي، من هدية من أجاي، كما شارك وليد أزارو على حساب مروان، بينما دفع بتروجيت باللاعب حسام حسن.

الدقائق الأخيرة لم تشهد خطورة على مرمى الأهلي، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للفريق الأحمر، قلص الفارق بينه وبين الصدارة إلى نقطة وحيدة، قبل اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية.