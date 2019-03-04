نادي بايرن بايرن ميونخ يتوج مدافع الفريق جائزة أفضل لاعب في الشهر

قام نادي بايرن ميونخ الألماني، بالإعلان عن تتويج مدافع الفريق البافاري، بجائزة أفضل لاعبي الفريق الأول على مدار شهر فبراير/ شباط الماضي.
وذكر النادي البافاري، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن حصول الإسباني خافي مارتينيز على جائزة لاعب الشهر المنصرم.
وحصد الماتادور الإسباني أعلى نسبة من أصوات الجماهير، والتي بلغت 58%، متفوقًا على زميليه كينجسلي كومان الذي حل ثانيًا بفارق كبير بعد حصد 13.1%، وجاء سيرجي جنابري ثالثًا بنسبة 13.1%.
وساهم لاعب أتلتيك بلباو السابق، في فوز البايرن على هيرتا برلين، في الجولة الـ23، بعدما سجل هدف الفوز بالمباراة، التي انتهت لصالح فريقه (1-0)، ليزاحم الفريق البافاري غريمه على صدارة الترتيب، برصيد 54 نقطة.
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