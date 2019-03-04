شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط توقف الشهراني وتغرم رئيسي الهلال والوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة واحدة بعد طرده بشكل مباشر خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي في الجولة الـ 22. أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة واحدة بعد طرده بشكل مباشر خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي في الجولة الـ 22. وغرمت اللجنة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل 30 ألف ريال، بسبب نزوله لأرضية ملعب مباراة فريقه أمام الفيصلي عقب صافرة النهاية، كما غرمت اللجنة رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير 30 ألف ريال، بسبب نزوله إلى ملعب مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة ذاتها.



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