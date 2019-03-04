شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخسر من الوصل الإماراتي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استهل فريق النصر السعودي مواجهاته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في جولته الأولى بالخسارة من الوصل الإماراتي بهدف دون رد اليوم (الاثنين) على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وجاء هدف الفوز لفريق الوصل من ضربة جزاء عن طريق البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة 62، ليرتفع رصيد الوصل إلى 3 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة، وفي المركز الثاني ذوب آهن اصفهان بنقطة واحدة الذي تعادل اليوم بدون أهداف مع الزوراء العراقي الذي احتل المركز الثالث بنقطة واحدة، والنصر في المركز الأخير بلا نقاط.