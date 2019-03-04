جيرالدو يحرز هدف الأهلى الثالث فى بتروجت بصناعة “معلول”

أحرز جيرالدو هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 70 من عمر مباراة بتروجت المقامة حاليا على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز النجيرى جونيور أجايى الهدف الأول في الدقيقة 9، ومروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 32.

وضم تشكيل الأهلي كلا من..حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول، خط الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – حمدي فتحي- جيرالدو، خط الهجوم: مروان محسن واجاي.

بينما ضم تشكيل بتروجت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بونجا، خط الدفاع: حمادة طلبة – إبراهيم القاضى – أحمد عبد الرسول – احمد سالم صافى، خط الوسط: أحمد العجوز – حميد ماو – أحمد زولا – محمد فييرا، خط الهجوم: أحمد عفيفى – كريس جادى.

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