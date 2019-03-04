لجنة الانضباط توقف لاعب الهلال الشهراني وتغرم رئيس ناديي الهلال والوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة واحدة بعد طرده بشكل مباشر خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي في الجولة الـ 22 . وغرمت اللجنة سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال بقيمة 30 ألف ريال، بسبب نزوله لأرضية ملعب مباراة فريقه أمام الفيصلي عقب صافرة النهاية ، كما غرمت اللجنة رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير 30 ألف ريال، بسبب نزوله إلى ملعب مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة ذاتها .



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