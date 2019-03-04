النصر يخسر من الوصل في مستهل مشواره الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيطر النصر على مجريات مبارياته أمام الوصل الإماراتي في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم، فيما تنازل عن الأهم عندما منح مضيفه الفوز 1-0 من ضربة جزاء.

وجرت المباراة على ملعب زعبيل بنادي الوصل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

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وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي فابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 62 احتسبت نتيجة عرقلة عبدالعزيز الجبرين ليوسف البلوشي.

وفرض النصر أسلوبه تماما على المباراة وفعل فيها كل شيء باستثناء فك شفرة دفاع الوصل، خاصة في الشوط الثاني وعقب هدف الوصل، حيث حاصره في منطقته الخلفية تماما، فيما بقي الوصل مدافعا حتى صافرة النهاية، فيما كانت أخطر فرص الشوط الأول رأسية عبدالرزاق حمدالله التي تصدت لها العارضة.

ومن الفرص الضائعة للنصر الكرة التي أرسلها عبدالله مادو داخل منطقة الجزاء، وكذلك رأسية جوليانو فيكتور، وكرة البديل عبدالله السالم في الدقيقة الأخيرة.