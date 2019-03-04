شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يكشف تفاصيل اصابة حمدى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ان حمدي فتحي لاعب وسط الفريق تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، تسببت في تغييره والدفع بهشام محمد بدلآ منه فى نهاية الشوط الاول .

ويجري حمدي فتحي اشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم اصابته ومدة غيابه.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الاهلى بهدفين نظيفين احرزهما جونيور اجايى فى الدقيقة 8 واضاف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء .