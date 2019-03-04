تريزيجيه وكريم حافظ يقودان قاسم باشا للتعادل أمام طرابزون...

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا قاسم باشا وطرابزون ايجابيًا بالدورى التركى بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم.

سجل تريزيجه هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بينما صنع كريم حافظ الهدف الأول من عرضية رائعة.

وشهدت المباراة تألق الثنائى المصرى فى المباراة بشكل ساهم فى الخروج من اللقاء بأقل الأضرار.

شارك تريزيجيه فى المباراة أساسيا مع قاسم باشا واستمر فى التسعين دقيقة كاملة، بينما بدأ كريم حافظ اللقاء على مقاعد البدلاء وشارك فى الدقيقة 46.

ونجح كريم حافظ فى صناعة هدف فريقه الأول فى المباراة الذى سجله ستيب باريتشا فى الدقيقة 63، ثم خطف تريزيجيه التعادل القاتل من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يواصل قاسم باشا تواجده فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري التركي بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة، بينما يحتل طرابزون سبور المركز الرابع برصيد 39 نقطة.