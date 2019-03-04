شكرا لقرائتكم كوكا يواصل التألق بالدورى اليونانى فى مرمى فريق شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد المهاجم المصرى أحمد حسن "كوكا"، فريقه أولمبياكوس اليونانى، للفوز على أبولون بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة والعشرون من الدورى اليونانى.

وتمكن اللاعب المصري من تسجيل الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، ليتقدم لفريقه بنتيجة 2-0 ، مستغلا خطأ دفاعى قاتل.

وكان "كوكا" قد سجل هاتريك فى مباراة الجولة الماضية أمام أوفى، كما سجل هدفًا فى الجولة قبل السابقة أمام أيك أثينا.

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وبهذه النتيجة يحتل أولمبياكوس المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى اليونانى برصيد 54 نقطة، بينما يحتل أبولون المركز السادس عشر والأخير برصيد 9 نقاط.

ومازال الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا ضمن صفوف فريق أبولون اليونانى بالرغم من عدم مشاركته فى اللقاء.