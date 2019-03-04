شكرا لقرائتكم غرامة مالية ضد لاعبى بتروجت بعد خسارة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أن مواجهة الأهلى جاءت صعبة، مشددا أن لاعبيه لم ينفذوا أى تعليمات فنية تم الاتفاق عليها خلال التدريبات الماضية.

وفاز الأهلي علي بتروجت برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الاثنين والتي جاءت ضمن مباريات الجولة ال٢٦ من بطولة الدوري العام.

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وقال عودة فى تصريحات عقب مباراة الأهلى:"توقعت تغيير لاسارتي لبعض العناصر في التشكيل..الأهلي يملك كتيبة من النجوم خاصة علي مستوي الهجوم ايا منهم قادر علي صناعة الفارق..مستمر مع بتروجت مهما تكن النتائج خاصة بعد قبولي التحدي وان شاء الله ننهي المسابقة في مركز جيد".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى للنقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما أستمر بتروجت بالمركز الـ 13 برصيد 25 نقطة .

وكشف عودة أن بتروجت يعانى من مشكلة ضغط المباريات مؤكدا أن الفترة المقبلة سيتم عمل استشفاء للاعبين قبل العودة مجددا لاستئناف المباريات.