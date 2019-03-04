شكرا لقرائتكم الأهلى يفوز على بتروجت برباعية نظيفة ويلاحق القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز الفريق الكروي الأول بالنادى الاهلى على نظيره بتروجت برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 26 من عمر المباراة.
افتتح أهداف الأهلى جونيور أجايى فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، قبل أن يعزز مروان محسن الأهداف فى الدقيقة 29، وفى الشوط الثانى يسجل جيرالدو الهدف الثالث فى الدقيقة 70 قبل ان يضيف كريم نيدفيد هدف الفريق الأخير فى الدقيقة 75.
بدأ الأهلى المباراة بفكر هجومي بحثَا عن تحقيق انتصار عريض حيث استطاع ان يفرض نفسه على مجريات الشوط وسط حالة استسلام من لاعبى بتروجت.
ضم تشكيل الأهلي كلا من..حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول، خط الوسط: كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حمدي فتحي- جيرالدو، خط الهجوم: مروان محسن واجاي.
بينما ضم تشكيل بتروجت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بونجا، خط الدفاع: حمادة طلبة – إبراهيم القاضى – أحمد عبد الرسول – احمد سالم صافى، خط الوسط: أحمد العجوز – حميد ماو – أحمد زولا – محمد فييرا، خط الهجوم: أحمد عفيفى – كريس جادى.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي الي النقطة 51 محتلاً المركز الثاني في جدول الدوري المصري ، فيما استمر بتروجت في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة .
بدأ الأهلى المباراة ضاغطًا على دفاعات بتروجت من أجل البحث عن تسجيل الهدف الأول، وفى الدقيقة 8 نجح جونيور أجايي فى تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر عن طريق عرضية رائعة لعلى معلول .
وبعد إحراز الهدف، بدأ انحصار اللعب فى منتصف الملعب بين لاعبى الفريقين، وحاول لاعبى بتروجت إدراك التعادل، ومن ركنية للفريق البترولى وصلت إلى أحمد عبد الرحمن على حدود المنطقة الذى سدد كرة قوية اصطدمت فى دفاع الأهلي، وفى الدقيقة 28 كاد الأهلى يحرز الهدف الثانى عن طريق حمدى فتحى لاعب الوسط بعد عرضية نموذجية لعلى معلول .
وفى الدقيقة 30 من جملة تكتيكية رائعة بدأت من عند مروان محسن فى الجهة اليسرى أنهاها بتمريرة بينية وصلت إلى على معلول الذى أرسل عرضية أرضية رائعة وصلت إلى جيرالدو، مرر جيرالدو الكرة من لمسة واحدة بالكعب وصلت إلى مروان محسن الذى سدد كرة مقوسة رائعة مرت على يسار محمد أبو النجا وسكنت الشباك.
وحصل كريم نيدفيد لاعب الأهلى على بطاقة صفراء بعد تدخل مع أحمد العجوز فى منتصف الملعب، تتسبب فى غياب نيدفيد عن مباراة القمة القادمة بين الأهلى والزمالك.
وقبل نهاية الشوط الأول، أصيب حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى ولم يتمكن من الاستمرار ليخرج وينزل هشام محمد بديلاً عنه .
وواصل الأهلى ضغطه على دفاعات بتروجت لإدراك الهدف الثالث من خلال عدد من الهجمات المتتالية قبل نهاية الشوط الأول، وأضاع ناصر ماهر انفراد تام بحارس بتروجت الذى تمكن من التصدى لها ليمنع تقدم المارد الأحمر بثلاث أهداف .
وبعد انطلاق الشوط الثاني، واصل الأهلي أداءه الهجومى الضاغط على بتروجت لبحث تسجيل الهدف الثالث، وفى الدقيقة 49 تمريرة من جيرالدو من على حدود المنطقة وصلت إلى ناصر ماهر الذى سددها قوية لكن مرت أعلى من المرمى.
وفي الدقيقة 70 نجح الإنجولي جيرالدو في إحراز الهدف الثالث للأهلي، بعد تمريرة رائعة لناصر ماهر إلى على معلول ليصبح منفردًا بحارس بتروجت الذي مررها إلى جيرالدو الذي سجلها بمنتهى السهولة بعد ما أصبح المرمى بدون حارس.
وفي الدقيقة 73 خرج علي معلول الظهير الأيسر للأهلي لينزل بدلاً منه رامي ربيعة مدافع الفريق.
وفي الدقيقة 74 نجح كريم نيدفيد في تسجيل الهدف الرابع للأهلي بعد جملة تكتيكية رائعة .
وفي الدقيقة 78 ، دفع الجهاز الفني للاهلي بالمغربي وليد ازارو بعد غياب كبير بسبب الاصابة ، بدلاً من مروان محسن .
وبعد الهدف الرابع لنيدفيد ، انتهي اللقاء اكلينيكياً و استسلام كامل من لاعبي بتروجيت مع استحواذ من لاعبي النادي الأهلي في منتصف الملعب، لينتهي اللقاء برباعية نظيفة للمارد الاحمر.
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