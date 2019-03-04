شكرا لقرائتكم الأهلى يفوز على بتروجت برباعية نظيفة ويلاحق القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الكروي الأول بالنادى الاهلى على نظيره بتروجت برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 26 من عمر المباراة.

افتتح أهداف الأهلى جونيور أجايى فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، قبل أن يعزز مروان محسن الأهداف فى الدقيقة 29، وفى الشوط الثانى يسجل جيرالدو الهدف الثالث فى الدقيقة 70 قبل ان يضيف كريم نيدفيد هدف الفريق الأخير فى الدقيقة 75.

بدأ الأهلى المباراة بفكر هجومي بحثَا عن تحقيق انتصار عريض حيث استطاع ان يفرض نفسه على مجريات الشوط وسط حالة استسلام من لاعبى بتروجت.

ضم تشكيل الأهلي كلا من..حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول، خط الوسط: كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حمدي فتحي- جيرالدو، خط الهجوم: مروان محسن واجاي.

بينما ضم تشكيل بتروجت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بونجا، خط الدفاع: حمادة طلبة – إبراهيم القاضى – أحمد عبد الرسول – احمد سالم صافى، خط الوسط: أحمد العجوز – حميد ماو – أحمد زولا – محمد فييرا، خط الهجوم: أحمد عفيفى – كريس جادى.