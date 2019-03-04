فتحى يمازح طلبه وصبحي يختبر الشحات في الحراسة...

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جدة - عمرو شويل دخل أحمد فتحى ظهير أيمن النادي الأهلى فى وصلة هزار مع حمادة طلبة مدافع بتروجت قبل انطلاق المباراة التى تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. وعلى الجانب الأخر اختبر رمضان صبحى لاعب الأهلى زميله حسين الشحات فى مركز حراسة المرمى حينما سدد اللاعب الكرة فى اتجاه الشحات الذى فشل فى التصدى لها. ويتقدم الأهلى حاليا على بتروجت بهدفين نظيفين. Advertisements وضم تشكيل الأهلي كلا من..حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول، خط الوسط: كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حمدي فتحي- جيرالدو، خط الهجوم: مروان محسن واجاي. بينما ضم تشكيل بتروجت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بونجا، خط الدفاع: حمادة طلبة – إبراهيم القاضى – أحمد عبد الرسول – احمد سالم صافى، خط الوسط: أحمد العجوز – حميد ماو – أحمد زولا – محمد فييرا، خط الهجوم: أحمد عفيفى – كريس جادى.

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