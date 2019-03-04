شكرا لقرائتكم لاسارتى يكشف سر الدفع بـ"رامى ربيعة" فى مباراة الأهلى وبتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأورجوياني مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى أن فريق بتروجت سبب بعض المشاكل لناديه، مشددا أن سرعان ما دخل المارد الأحمر فى أجواء المباراة، كاشفا أن نتيجة المباراة سمحت بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة ومنهم رامى ربيعة.

وفاز الأهلى على بتروجت برباعية نظيفة فى المواجهة التى اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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وأبدى لاسارتي رضاه عن أداء معظم لاعبى الأهلى الذين شاركوا في مباراة بتروجت مؤكدا أن الاصابات أمر محزن ولكن هناك تحسن كبير فى هذا الأمر حاليا مبديا أسفه على تعرض حمدى فتحى للإصابة وكذلك تعرض كريم نيدفيد للإيقاف فى مواجهة الزمالك بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وأضاف لاسارتى أن الأهلى قدم مباراة جيدة فى المجمل مؤكدا أن سياسة التدوير التى يتبعها ستستمر وسيتم منح الفرصة لجميع اللاعبين المسجلين فى القائمة، مبديآ سعادته بعودة بعض اللاعبين ومنهم مروان محسن ووليد أزارو.