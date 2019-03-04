فيليبي لويس مصاب في ربلة الساق قبل 8 أيام من لقاء أتلتيكو ويوفنتوس

اسماء السيد - أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني الإثنين أن ظهيره الأيسر البرازيلي فيليبي لويس يعاني من إصابة عضلية في ربلة ساقه، وذلك قبل 8 أيام من رحلة الفريق الى تورينو من أجل مواجهة يوفنتوس الإيطالي في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال أتلتيكو الذي فاز ذهابا على بطل إيطاليا بهدفين نظيفين، في بيان طبي أن "فيليبي لويس يعاني من إصابة عضلية في ربلة ساقه اليسرى"، دون أن يتطرق الى المدة التي يحتاجها إبن الـ33 عاما للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها الأحد في الدوري المحلي أمام ريال سوسييداد (2-صفر).

وبحسب موقع صحيفة "أس" الرياضية، فإن مشاركة فيليبي لويس في مباراة الثلاثاء المقبل ضد يوفنتوس ليست مهددة، خلافا لما ذكرته المحطة الإذاعية "كوبي" التي اشارت الى أن هذه الإصابة قد تضطره الى عدم المشاركة في المباراة.

وإصابة لويس فيليبي تعقد الوضع على المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني الذي يفتقد منذ منتصف الشهر الماضي ظهيره الأيسر الآخر الفرنسي لوكاس هرنانديز المصاب بتورم في أربطة ركبته اليمنى.