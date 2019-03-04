شكرا لقرائتكم مباراة الأهلى والمصرى 22 أبريل المقبل ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم 22 أبريل المقبل موعدا لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى. Advertisements وتقام المباراة على استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الخامسة مساء بدون جمهور. يذكر أن الأهلى يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز ولكن الأخير يحتل المركز الثانى بسبب المواجهات المباشرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباراة الأهلى والمصرى 22 أبريل المقبل ببرج العرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.