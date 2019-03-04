شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن تدريب بنها: شائعة رخيصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رضا عبد العال المدير الفنى السابق لفريق طنطا، استياءه من الأخبار، التى يتم تداولها عن قبوله تدريب فريق بنها بدورى القسم الثالث، مؤكدا أن الأمر لا يعدوا كونه شائعة رخيصة من شخص يريد الشهرة .

شدد رضا عبد العال على احترامه الكامل لمسئولى بنها، مؤكدا أنه من الفرق ذات التاريخ العريق فى كرة القدم، ولكنه لم يتلق أى عرض لتدريب الفريق فى الوقت الحالى.

واختتم رضا عبد العال تصريحاته لـ"الخليج 365"، بالتأكيد على أنه لن يتول تدريب أى فريق فى منتصف الموسم، موجها الشكر لكل الأندية التى تفاوضت معه خلال الفترة الأخيرة، خاصة فريق بلدية المحلة الذى رفض عبد العال قبول عرض تدريبه على الرغم من وجوده فى حيز المنافسة على الصعود للدورى الممتاز.