شكرا لقرائتكم جدول مباريات الدورى من الأسبوع 26 وحتى 30... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30، والذي يتضمن تغيير بعض الملاعب نظرا لإغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وذلك على النحو التالى:









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