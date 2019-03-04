شكرا لقرائتكم صافرة سنغالية لمباراة الإسماعيلى ومازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند الاتحاد الأفريقى إلى السنغالى ماجيتى نداى، إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون الدولى نداى طاقم يضم كلا من الكاميرونى ألفيس نجيجو والبوركينابى سيدو تياما.

وعادت بعثة الدراويش لمصر منذ ساعات عقب مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى، والتى انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الحكم السنغالى قد أدار عدة مباريات للمنتخب الوطنى والأندية وكان آخرها لقاء المصرى مع اتحاد العاصمة الجزائرى، الذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية.