شكرا لقرائتكم الانضباط توقف ياسر الشهراني وتغرمه 10 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، يوم الاثنين، عقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال على ياسر الشهراني، لاعب الهلال، مع إيقافه مباراة رسمية واحدة، وهي مباراة الإيقاف التلقائي.

وقالت الانضباط في بيان صحافي نشره الحساب الرسمي لاتحاد القدم: قام ياسر الشهراني بارتكاب مخالفة اللعب العنيف في الدقيقة 90+2 من مباراة فريقه ضد الفيصلي، ما أدى إلى طرده مباشرة من قبل حكم اللقاء، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت اللجنة عبدالله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة، بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، بعد نزوله إلى مضمار الملعب خلال فترة إحماء اللاعبين قبل مباراة الباطن ضد فريق الوحدة، ووجهت ذات العقوبة "30 ألف ريال" إلى الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، بعد نزوله إلى أرضية الملعب عقب نهاية مباراة الهلال والفيصلي.