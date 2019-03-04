شكرا لقرائتكم هل يوقف زوران سيطرة فريقه السابق على مباريات الهلال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الكرواتي زوران ماميتش إلى إيقاف تفوق فريقه السابق، العين الإماراتي، على مباريات فريقه الحالي الهلال، السعودي حينما يواجه أصدقاء الأمس على ستاد هزاع بن زايد، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

ودائماً ما تحفل مواجهات الفريقين في دوري أبطال آسيا بالإثارة لاسيما أنهما التقيا 12 مباراة خلال المسابقة ابتداءً من نسختها القديمة عام 1999 حتى النسخة الماضية، حيث يتفوق العين بفارق مواجهتين عن الهلال، إذ فاز في 6 مواجهات مقابل 4 للهلال وتعادلا في مواجهتين.

ومن المفارقات في مواجهات الهلال والعين هي أنه لم ينجح أي فريق بتحقيق الفوز على الآخر خارج أرضه، إذ إن تاريخ مواجهاتهم يمنح الأفضلية لصاحب الأرض.

وبدأت مواجهات الهلال أمام العين عام 1999 بنظام المسابقة القديم، حيث كان تجمع فرق غرب آسيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفاز العين بهدف سجله لاعبه المعتزل غريب حارب.

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والتقى الفريقان في المرة الثانية عام 2003 في الإمارات، وفاز العين بهدف نظيف سجله حارب كذلك، وكرر العين تفوقه للمرة الثالثة على التوالي حينما وقعا في مجموعة واحدة بنسخة عام 2006 بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما فيصل علي والبرازيلي كيلي، وحقق الهلال فوزه الأول على العين بمواجهة الإياب لذات النسخة عقب فوزه 2-1 سجلهما البرازيلي مارسيلو كماتشو ومحمد الشلهوب، وسجل هدف العين الوحيد لاعبه الصربي نيناد يستروفيتش.

وتجددت لقاءاتهما عام 2013 حينما تواجها في دور المجموعات، حيث فاز العين ذهاباً في الإمارات 3-1 سجلها، عموري لاعب الهلال الحالي والأسترالي اليكس بروسكي والغاني اسامواه جيان، وسجل هدف الهلال الوحيد مدافعه عبدالله الزوري، وفاز الهلال إياباً بثنائية نظيفة سجلها سالم الدوسري والبرازيلي ويسلي لوبيز.

وفي عام 2014 التقى الفريقان لأول مرة في الدور نصف النهائي، وفاز الهلال ذهاباً في الرياض بثلاثية نظيفة سجلها ناصر الشمراني "هدفين"، والبرازيلي تياغو نيفيز، وفي الإياب فاز العين 2-1 سجلهما الكوري لي ميونغ جو والفرنسي جيرس كيمبو إيكوكو، وسجل هدف الهلال مهاجمه السابق ناصر الشمراني.

وفي نسخة 2017 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي، وتعادلا سلبياً في الإمارات قبل أن يحقق الهلال الفوز في الإياب بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو.

وفي النسخة الماضية، وقع الفريقان في مجموعةٍ واحدة وتعادلا سلبياً ذهاباً في الرياض، قبل أن يحسم العين لقاء الإياب بفوزه 2-1، سجلها السويدي ماركوس بيرغ عن طريق ركلة جزاء، وسجّل هدف الهلال الوحيد مدافعه محمد البريك.