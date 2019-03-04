شكرا لقرائتكم رويس: دورتموند بحاجة إلى تحقيق "معجزة" أمام توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد القائد ماركو رويس إن بروسيا دورتموند سيدخل مباراته على أرضه أمام توتنهام في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وهو في موقف صعب للغاية بعد تأخره ذهابا 3-صفر لكن الفريق الألماني سيسعى لتحقيق معجزة.

وحقق متصدر الدوري الألماني انتصارا واحدا فقط في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري كما خسر أمام توتنهام في لندن وخرج أمام فيردر بريمن من كأس ألمانيا.

وعاد رويس، الذي أصيب أمام بريمن في بداية فبراير ، إلى الفريق يوم الجمعة لكنه لم يفعل شيئا للحيلولة دون تجرع الهزيمة الثانية هذا الموسم وكانت بنتيجة 2-1 في ضيافة أوغسبورغ.

ويوم الاثنين عبر رويس عن ثقته في قدرة دورتموند على قلب الطاولة أمام الفريق الانجليزي إذا لعب بمستواه، وأبلغ مؤتمرا صحفيا : هذا الاستاد شهد مباريات كتبنا فيها تاريخا. يمكننا تكرار ذلك لكننا نحتاج إلى اللعب بأفضل أداء وتسجيل أهداف في الوقت المناسب. يمكننا تحقيق المستحيل.

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ولا يزال دورتموند يملك أفضل خط هجوم في الدوري الألماني لكنه عانى في الأسابيع الأخيرة لهز الشباك كما مني مرماه بأهداف من أخطاء فردية.

وبعد أن كان متقدما في الصدارة بسبع نقاط على أقرب مطارديه قبل أسابيع قليلة بات يتفوق الآن بفارق الأهداف على بايرن ميونخ الثاني كما دق العرض الضعيف الذي قدمه ذهابا أمام توتنهام جرس الإنذار.

وقال رويس : نعلم اننا خلال الأسابيع الأخيرة فرطنا في العديد من النقاط بسبب ارتكاب الكثير من الأخطاء، يجب أن نتحلى بالإيجابية ونواصل العمل. يتعين أن نلعب بقوة أكثر بدنيا وذهنيا مثلما فعلنا في الأشهر السابقة. سنخرج من هذه الكبوة.