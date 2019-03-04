شكرا لقرائتكم سيدورف: ريال مدريد قادر على الفوز بدوري الأبطال مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كلارنس سيدورف، اللاعب السابق لناديي ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، أن النادي الملكي قادر على الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مجددا رغم حالة التراجع الفني التي يشهدها الفريق والتي تسببت في هزيمته مؤخرا أمام غريمه التاريخي برشلونة في مباراتين متتاليتين.

وجاءت تصريحات سيدورف قبل يوم واحد من مباراة إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين ريال مدريد وأياكس أمستردام يوم الثلاثاء.

وقال اللاعب الهولندي: إذا كان هناك فريق لديه هذا العدد من الكؤوس فعلينا أن نعتقد أن ريال مدريد قادر دائما على الوصول إلى النهائي والفوز به، من كان يتوقع أن يفوز بثلاثة ألقاب متتالية، مستحيل، لأنه لم يحدث أبدا قبل ذلك، ولا حتى لمرتين متتاليتين.

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وأضاف: ولهذا فهو قادر بالطبع على الفوز به مجددا، كرة القدم لا تتوقف أبدا عن تفجير المفاجآت، ندرك أن الأمر صعب للغاية ولكن لا يمكن استبعاد ريال مدريد.

وحذر سيدورف، المدير الفني الحالي للمنتخب الكاميروني من قوة أياكس أمستردام، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا الفريق لا يمكن مقارنته، كما قال المدرب الهولندي لويس فان غال، بجيل اللاعبين الذين فازوا بالبطولة الأوروبية عام 1995 ورحلوا بعدها للانضمام لأكبر الأندية في القارة الأوروبية.

واستطرد سيدورف قائلا: أعتقد أن هذه المقارنة خطيرة، يمكن عقد مقارنة بين الفترات الزمنية ولكن لا يمكن القيام بهذه المقارنة على مستوى اللاعبين.

وطالب النجم الهولندي السابق الجماهير بالتحلي بالصبر فيما يتعلق بمسيرة اللاعب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وأكمل قائلا: إنه يقوم بعمل جيد للغاية، يبدو جليا أن الفتي يتمتع بالموهبة ولكن يجب التحلي بالصبر، لا يمكن وضع الضغط والمسؤولية على الشباب بشكل عام، كريستيانو رونالدو رحل وباقي اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم، وهو يحاول أن يخلق مساحة لنفسه.