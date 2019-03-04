شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة سنغالية تدير موقعة الإسماعيلى ومازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الأفريقى إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها الجمعة المقبلة إلى السنغالي ماجيتى نداي، وذلك فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون الدولى نداى طاقم يضم كلاً من الكاميرونى ألفيس نجيجو والبوركينابي سيدو تياما وعادت بعثة الدراويش لمصر منذ ساعات عقب مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى والتى انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الحكم السنغالى قد ادار عدة مباريات للمنتخب الوطنى والأندية وكان آخرها لقاء المصرى مع اتحاد العاصمة الجزائرى الذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية.