شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية "الفار" تهدى سيدات الأزورى لقب كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت تقنية الفيديو "الفار" لقب بطولة كأس العالم للفرق لسلاح الشيش إلى سيدات إيطاليا الأزورى على حساب سيدات الدب الروسي في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التى استضافتها القاهرة .

وكانت النتيجة 37/37 بين المنتخبين الإيطالى والأمريكى وكانت هناك ضربة متبادلة بين لاعبتى الفريقين ليتم الاحتكام إلى تقنية الفيديو الفار لتحتسب النقطة لصالح الإيطاليات ليفزن 38/37 ويطرن فى الهواء من الفرح لتحصل الروسيات على المركز الثانى فيما جاءت سيدات فرنسا بالترتيب الثالث.

يذكر أن تقنية الفيديو الفار من الاساسيات فى لعبة السلاح حيث يتم الرجوع إليها لضبط الدقة فى بعض النقاط سواء للاحتساب أو الإلغاء .

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وفى منافسات الرجال فاز منتخب الكوماندوز الأمريكى باللقب بعد التغلب فى المباراة النهائية على منتخب الديوك الفرنسية بينما جاء المنتخب الإيطالى ثالثًا .

عقب انتهاء المنافسات أقيمت مراسم توزيع الجوائز وعزف السلام الوطنى للمنتخبين الإيطالى والأمريكى بحضور كل من رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وعضوي مجلس الإدارة أسامة رياض وجميل الزفتاوى وممثلا الاتحاد الدولى للعبة .