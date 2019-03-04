الإسماعيلي ينعى نجمه السابق سيد حامد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النادى الإسماعيلى عبر موقعه الرسمى نجمه السابق سيد حامد الذى وافته المنية اليوم. وقال الإسماعيلى فى بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون، سيد حامد نجم الفريق فى عصره الذهبى وأحد الأبطال الحاصلين على بطولة أفريقيا عام 70 الذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل. رحم الله الفقيد الغالى واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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