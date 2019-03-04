شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يزاحم "كهربا" فى العودة لتشكيل الزمالك أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت حظوظ محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، فى العودة للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مباراة جورماهيا الكينى ضئيلة، نظرا لتألق المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض بعد مشاركته أمام بترو أتلتيكو الأنجولى بدلا من كهربا وتسجيل هدف الفوز للزمالك فى المباراة التى جمعته مع نظيره الأنجولى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

غاب "كهربا" عن الزمالك أمام بترو أتلتيكو نظراً لإيقافه من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض قبل أن يتم رفع العقوبة عنه ولكن يأتى تألق المغربى أحداد تهديدا لعودة كهربا لتشكيل مواجهة الزمالك أمام جورماهيا، التى ستقام الأحد المقبل، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية وحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم الاثنين بعد العودة من أنجولا وتمتد الراحة إلى غدا الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد الأربعاء وسينتظم كهربا بتلك التدريبات بعد رفع الإيقاف عنه.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط فى المجموعة التى يتصدرها نصر حسين داى برصيد 7 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ6 نقاط ثم الزمالك وفى مؤخرة الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط.