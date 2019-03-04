شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس معسكر الأهلى قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معسكر الأهلى قبل مواجهة بتروجت، المقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم، العديد من الكواليس خلال تواجد الفريق الأحمر فى فندق الإقامة.

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