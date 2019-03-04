شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدورى العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30، ويتضمن تغيير بعض الملاعب نظرا لاغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وذلك على النحو التالى: Advertisements













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