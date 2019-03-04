الأهلى يواجه المصرى البورسعيدى 22 إبريل ببرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم 22 إبريل المقبل موعدا لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى. وتقام المباراة على استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الخامسة مساء ، بدون جمهور. يذكر أن الأهلى يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز ولكن الاخير يحتل المركز الثاني بسبب المواجهات المباشرة

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