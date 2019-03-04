شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تستدعى ثنائى بيراميدز.. والفريق يعود للتدريبات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو بيراميدز خطابات رسمية من اتحادى بيرو وسوريا لاستدعاء ثلاثى الفريق بينافينتى لاعب المنتخب البيروفى وثنائي منتخب سوريا عمر الميدانى وعمر خربين.

ويحصل بيراميدز فى الوقت الحالى على إجازة لمدة 8 أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات الجمعة المقبل، استعداداً لمواجهة بتروجت المقرر إقامتها يوم 31 مارس الجارى ببطولة الدورى العام.

ومن المقرر أن يعود الطاقم المعاون للأرجنتينى رامون دياز، المدير الفني للفريق، من إسبانيا بعد غد، الخميس، بعد قضائه فترة معايشة فى عدة أندية إسبانية على رأسها ريال مدريد.