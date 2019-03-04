ستاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلى وسموحة بالبطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ستاد القاهرة مباريات دور ربع نهائى البطولة الأفريقية لأندية السلة بين فريقى الأهلى وسموحة ، والمقرر إقامتها أيام 22و 23و 24 مارس الجارى.
وكانت المباريات مقرر إقامتها بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة إلا أنه تم نقلها إلى ستاد القاهرة .
من جانبه أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالقلعة الحمراء ، أن المباريات كان مقرر إقامتها بصالة الأحمر ، إلا أن انشغال الصالة بمنافسات البطولة الأفريقية للطائرة نقل مباريات السلة إلى ستاد القاهرة .
يذكر أن الأهلى و سموحة تأهلا إلى ربع نهائى منافسات البطولة الأفريقية لأندية السلة ، حيث صعد الاهلى من خلال مباريات دور الـ 16 التى أقيمت بصالة عبد الله الفيصل بينما تأهل سموحة خلال منافسات نفس الدور والتى أٌيمت بمدغشقر
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