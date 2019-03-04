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شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الجبلاية تعلن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون 24ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشكل رسمى، موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة لتقام يوم 14 مارس الجارى، بناءً على طلب نادى الزمالك لارتباطه بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى يومى 10 و17 الجارى، على الترتيب، فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات فى الكونفدرالية.
إعلان اتحاد الكرة
وكان ”الخليج 365” قد نشر أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة وأعلن اتحاد الكرة الأمر بعد طلب مسئولى النادى الأبيض بتأجيل المباراة.
ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط فى المجموعة التى يتصدرها نصر حسين داى برصيد 7 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ6 نقاط ثم الزمالك وفى مؤخرة الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط.
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