شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل فى اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة العديد من القرارات وجاءت كالتالى:

- تغريم نادي كفر الشيخ ألف جنيه لتوقف مباراته أمام بلدية المحلة بسبب الهتافات العدائية للجماهير تجاه الحكام، وإيقاف طلحة محمود المدير الفني لكفر الشيخ مباراة وتغريمه 250 جنيهًا للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، وتوقيع ذات العقوبة على عبد المعطي أحمد مخطط أحمال فريق كفر الشيخ.

- إيقاف نبيل محمود المدير الفني لبلدية المحلة مباراة وتغريمه 250 جنيهًا للطرد لما بدر منه تجاه أحد لاعبي كفر الشيخ.

- تغريم نادي بورتو السويس 250 جنيهًا لعدم مطابقة أرقام اللاعبين لسيستم الاتحاد، في مباراته أمام منتخب السويس.

- إيقاف رأفت العبد من الجهاز الفني لنادي أبي صقل مباراة وتغريمه 250 جنيهًا، للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمام الشمس.

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- إيقاف محمد مصطفى شحاتة لاعب مركز شباب ناصر ملوي مباراة للطرد لمنع هدف محقق، في مباراة فريقه أمام تليفونات بني سويف.

- إيقاف أيمن المزين المدير الفني لطنطا مباراة وتغريمه 250 جنيهًا، للطرد للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه أمام الرجاء.

- إيقاف أبو العينين شحاتة المدير الفني لتليفونات بني سويف مباراة وتغريمه ألف جنيه، لتصريحاته التي انتقد فيها الحكام، عقب مباراة فريقه أمام ديروط.