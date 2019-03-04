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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 4 مارس 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، محمود علاء مُهدد باستمرار الغياب عن الزمالك أمام جورماهيا، على أبو جريشة يكشف أسباب رحيله عن الدراويش.

محمود علاء مُهدد باستمرار الغياب عن الزمالك أمام جورماهيا

تحدث جهاز الزمالك مع محمود علاء مدافع الفريق بضرورة استكماله فترة علاجه كاملة خاصة إن اللاعب مازال أمامه ما يقرب من أسبوع فى برنامجه العلاجي من إصابة العضلة الضامة حتى لا يتم التسرع في عودته وتتفاقم الإصابة وهو ما حرص اللاعب على تأكيده إن كل تركيزه فى استكمال برنامجه التأهيلى كاملاً قبل العودة للمشاركة.

أجيرى يطلب تقريرا طبيا عن إصابة عمرو السولية ومحمود علاء

طلب خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، من الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة تقريرا طبيا عن الثنائى عمرو السولية ومحمود علاء لاعبى الأهلى والزمالك.

هاشتاج #ادعم_محمد_صلاح يتصدر تويتر لتحفيز الفرعون المصرى "صور"

تصدر هاشتاج "ادعم محمد مصر"، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لدعم وتحفيز الفرعون المصرى محمد صلاح خلال المباريات المقبلة مع فريقه الإنجليزى ليفربول.

أبوريدة يدرس عدم تعيين رئيس لمجموعة القاهرة

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يدرس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عدم تعيين رئيس لمجموعة القاهرة أثناء البطولة على أن يتم تعيين مساعد ثانى للمجموعة بجانب وليد مهدى مساعد رئيس مجموعة الدفاع الجوى، بحيث يكون مساعد رئيس مجموعة استاد القاهرة .

زيزو يخضع لأشعة فى الزمالك لتحديد برنامج علاجه من الإصابة

يجرى أحمد زيزو، لاعب وسط الزمالك، أشعة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها، ومن ثم تحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له.

على أبو جريشة يكشف أسباب رحيله عن الدراويش

كشف على أبو جريشة، المستشار الرياضى لمجلس إدارة الإسماعيلى السابق، لأحد المقربين أسباب اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه، مشيرًا إلى هناك عدة أسباب دفعته للرحيل عن العمل بناديه، يأتى على رأسها عدم منحه صلاحيات تمكنه من إتمام مهامه التى اتفق عليها مع مجلس الإدارة فور توليه المسئولية، لعودة الانضباط داخل الفريق وقطاع الناشئين، لعودة الانتصارات مرة أخرى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

الملعب الفرعى لاستاد القاهرة يستضيف المران الأول للمنتخب الأولمبى

يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته فى الرابعة عصر اليوم، على الملعب الفرعى لإستاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية أمام مالاوى مساء الجمعة المقبل.