بدأت live: بث مباشر مباراة النصر والوصل رابط يلا شوت بلس مشاهدة live الاسطورة HD كورة أون لاين في...

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ويسعى النصر الفريق الضيف لاستغلال قوته الهجومية المتمثلة في لاعبيه عبدالرزاق حمد الله والمحترف جوليانو في اقتناص هدف مبكر في المباراة يضع الضغط الأكبر على الفريق المستضيف ويريح أعصاب جماهير النصر التي سعدت بآداء فريقها في مباراة الملحق الآسيوي أمام أجمك.

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متابعة اللقاء:

تشكيل النصر السعودي: براد جونز حارس المرمى، وفي الدفاع سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبد الله مادو، عبد الرحمن العبيد، وعن خط الوسط عبد العزيز الجبرين، عبد الله الخيبري، يحيى الشهري، فهد الجميعة، والهجوم يعتمد على جوليانو، عبد الرزاق حمد الله

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وصول الفريقين لأرض الملعب

عمليات الاحماء الآن من قبل لاعبي الفريقين

دخول اللاعبين لأرضية الملعب والمباراة على وشك البداية

وعن المباراة تحدث روي فيتوريا مدرب النصر السعودي مؤكدا أن فريقه ذاهب لتحقيق الفوز لاسيما أنه قد درس الوصل بشكل جيد قبل مباراة اليوم لتحديد مناطق القوة والضعف في الفريق، وأنه لا يجب أن ينظر لاعبيه لوضعية فريق الوصل في الدوري فكل بطولة تختلف مبارياتها عن الأخرى مؤكدا على جاهزية لاعبيه البدنية للمباراة.

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يلا شوت رابط مشاهدة مباراة النصر والوصل live كورة أون لاين alnassr بث مباشر يوتيوب الاسطورة موقع كورة لايف اون لاين مباراة النصر والوصل يلا شوت مشاهدة النصر بث مباشر بدون تقطيع ورابط سريعة بين ماتش كورة لايف مباراة النصر والوصل، وعن الاجتماع الفني للمباراة فقد تم الاتفاق على أن يرتدي النصر السعودي “الفريق الضيف” الزي الأبيض في مقابل أن يكون الزي الأصفر من نصيب الوصل صاحب الأرض، بينما يرغب المدير الفني للوصل في أن يفصل لاعبيه بين بطولة الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا فالفريق لم يبدأ بعد هذه البطولة وأي نتيجة ايجابية للفريق ستساهم في وصوله للدور القادم.

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مباراة النصر والوصل اليوم يلا شوت مشاهدة كورة ستار الاسطورة livehd7، كورة لايف اون لاين مباراة الوصل يلا شوت مشاهدة النصر والوصل بث مباشر بدون تقطيع، مباراة النصر اليوم، وبعد أن حسم النصر نتيجة مباراته أمام الشباب بانتصار غالي أعرب لاعب النصر جوليانو أن النصر يتعرض لضغط المبارايات والتي تؤثر على آداء الفريق، مشيرا إلى أن الدعم الجماهيري المكثف الذي يتلقاه الفريق يساهم بشكل كبير في استمرار النصر في تحقيق الانتصارات المتتالية.

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