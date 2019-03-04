هنا بث مباشر يلا شوت مباراة الوصل والنصر الآن رابط مشاهدة مباشرة بدون تقطيع

مباراة الوصل والنصر السعودي اليوم.. وما زال فريق الوصل الإماراتي يستهل مسيرته للاستحواذ علي المركز الأول في دوري أبطال أسيا، ويواجه اليوم النصر السعودي في تمام الساعة 6:20 م بتوقيت المملكة، وذلك ضمن الجولة الأولي في مرحلة المجموعات، ليتنافس الفريقين ضمن المجموعة الأولي والتي تشمل الفريقان الزوراء العراقي والذويهان الإيراني أيضًا ضمن المجموعة، في الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الوصل والنصر السعودي اليوم

وسوف نوفر لكم اليوم رابط البث المباشر لمباراة النصر والوصل علي يلا شوت وكذلك أيضًا عبر رابط كورة لايف وتمكينكم من الحصول علي الرابط المباشر للمشاهدة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، علي أن تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت السعودية، وكذلك بتوقيت الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، علي يد المعلق الرياضي حفيظ دراجي علي ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

Advertisements

تشكيلة مباراة الوصل والنصر السعودي

أولا خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد، عبد الله مادو، عمر هوساوي، سلطان الغنام

ثانيًا خط الوسط: عبد العزيز الجبري، عبد الله الخيبري، جوليانو فيكتور

ثالثاً خط الهجوم: فهد الجمعية، عبد الله آل سالم، عبد الرازق حمد الله

وتعتبر هذه البطولة لهذا الموسم هي المشاركة الخامسة لفريق الوصل الإماراتي بالإضافة إلي وجود ثلاث بطولات محلية، وهم دوري وكأس الخليج العربي، وأيضًا كأس رئيس الإمارات،

بث مباشر يلا شوت مباراة الوصل والنصر السعودي

رابط مشاهدة أخر لمباراة النصر والوصل السعودي بتقنية عالية