AS-Goal الاسطورة النصر و الوصل يلاشوت بث مباشر Wasl VS Nasr مشاهدة نتيجة مباراة الوصل و النصر...

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يلا شوت النصر والوصل

المجموعة الأولى تضم كلًا من نادي النصر من السعودية، ونادي الوصل من الإمارات، ونادي ذوب آهن أصفهان من إيران، ونادي الزوراء من العراق، ونتابع معكم نتائج الفرق والترتيب العام ولكن بعد انتهاء مباراة اليوم في الجولة الأولى من البطولة الهامة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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بطاقة المباراة

مباراة النصر (السعودية) والوصل (الإمارات)

الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا

استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات

مباراة الذهاب

تحكيم بيتر جرين

التعليق حفيظ دراجي وخالد الحدي

التوقيت الساعة 6:20 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 7:20 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 5:20 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

تنقل أيضًا المباراة قناة الكأس القطرية

نتيجة الفرق السابقة

لم يلتقي نادي النصر السعودي، ونادي الوصل الإماراتي سوى في أربع مباريات فقط، وتعادل الناديين في مبارتين منهم، بينما فاز نادي النصر على الوصل بمباراة واحدة فقط بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في عام 2010، وفاز نادي الوصل على النصر بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في العام نفسه، أي أنها نتائج لا تنبئ بالفوز لأحد اليوم، وهو ما نتابعه عن قرب ونتابع معكم الأخبار الهامة.

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البث المباشر

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نرصد لكم البث المباشر الخاص بمباريات اليوم في دوري أبطال آسيا، مباراة النصر السعودي ونادي الوصل الإماراتي، ونتابع معكم تحديث القناة الناقلة للعرض المباشر، من أجل سهولة المتابعة، قم فقط بحفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكافة التقارير التي تخص مباريات اليوم في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل مباشر.

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