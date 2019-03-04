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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خارطة طريق الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الذي يشهد الجولة 30 في المسابقة المصرية الأكبر.
ووضعت لجنة المسابقات جدول المباريات من الجولة 26 إلى الجولة 30 مع اختيار الملاعب الخاصة بالمباريات، لكن بعض اللقاءات ظلت مُعلقة بلا ملعب انتظاراً لمعرفة موقف الملاعب التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.
وفي حالة امتداد مسيرتي الأهلي والزمالك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية إلى ربع النهائي والاستمرار في المسابقة حتى الأدوار النهائية سيتسبب ذلك في تعطيل العمل بالجدول المُعلن وتأجيل مباريات الأحمر والأبيض محلياً.
وفيما يلي جدول المباريات المعلن من لجنة المسابقات:
كانت هذه تفاصيل خبر المسابقات تعلن خارطة الدوري حتى أخر أبريل.. ونجاح الأهلي والزمالك قارياً يُهدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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