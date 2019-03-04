المسابقات تعلن خارطة الدوري حتى أخر أبريل.. ونجاح الأهلي والزمالك قارياً يُهدد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خارطة طريق الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الذي يشهد الجولة 30 في المسابقة المصرية الأكبر.

ووضعت لجنة المسابقات جدول المباريات من الجولة 26 إلى الجولة 30 مع اختيار الملاعب الخاصة بالمباريات، لكن بعض اللقاءات ظلت مُعلقة بلا ملعب انتظاراً لمعرفة موقف الملاعب التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

وفي حالة امتداد مسيرتي الأهلي والزمالك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية إلى ربع النهائي والاستمرار في المسابقة حتى الأدوار النهائية سيتسبب ذلك في تعطيل العمل بالجدول المُعلن وتأجيل مباريات الأحمر والأبيض محلياً.

وفيما يلي جدول المباريات المعلن من لجنة المسابقات:

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