تقرير بالأرقام.. تكررت مرتين.. "عُطل" صلاح التهديفي يفقد فريقه الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثار الصيام التهديفي للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول خلال آخر مشاركاته في بطولة الدوري الإنجليزي تساؤلات حول أطول مدة غياب للاعب عن التهديف، حيث شهدت المباريات الست الأخيرة للريدز تسجيل الفرعون المصري هدفًا واحدًا، وهو الأمر غير المعتاد بالنسبة له منذ انضمامه إلى ملعب آنفليد.

صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018، قادمًا من روما الإيطالي، نجح في أول مواسمه في تحطيم أكثر من رقم تاريخي، بجانب تتويجه بلقب الأفضل في الدوري الإنجليزي والأفضل في ليفربول، بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف متفوقًا على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بفارق هدفين.

مع بداية الموسم الحالي، وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت اللاعب المصري إلا أنه مازال ينافس على لقب الهداف بتسجيله 17 هدفًا بفارق هدفًا واحدًا عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.

"مو" كان على مقربة من كسر الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر أسطورة كرة القدم الإنجليزية في حالة تسجيله هدفًا في مباراة إيفرتون ليصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا خلال 65 مباراة.

النجم المصري مازالت أمامه الفرصة لمعادلة رقم شيرر في حال تمكن من تسجيل هدفًا خلال مباراة الريدز المقبلة أمام بيرنلي.

عطل تهديفي = فقدان روما للصدارة

"هدف خلال 6 مباريات".. احصائية سلبية غابت عن صلاح منذ أن كان في صفوف روما -الفريق الذي شهد توهجه- موسم 2015/2016 عندما انضم إلى الجيلاروسي على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي.

"مو" سجل في هذا الموسم 14 هدفًا وصنع 8 آخرين من إجمالي 34 مباراة شارك بها (2739 دقيقة)، واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الكالتشيو.

خلال التسع جولات الأولى للدوري الإيطالي شارك صلاح مع روما في جميعها وسجل 5 أهداف قادت الجيلاروسي لصدارة جدول الدوري.

حافظ روما على صدارة جدول الدوري خلال الجولة العاشرة على الرغم من غياب صلاح للإيقاف، إلا أن الفريق سرعان ما تراجع بعد غياب الفرعون المصري خلال 12 مباراة (3 مباريات للإصابة- 9 مباريات غياب عن التهديف منها 7 مواجهات متتالية).

عاد الفرعون المصري بعدها واستعاد نغمته التهديفية مسجلًا 9 أهداف خلال 16 جولة ليُنهي الجيلاروسي موسمه في المركز الثالث بفارق نقطيتن عن نابولي وصيف البطولة.

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في موسمه الثاني من روما 2016/2017 وبعد تفعيل بند شرائه من تشيلسي، سجل صلاح 15 هدفًا في إجمالي الموسم وصنع 13 آخرين من إجمالي 31 مباراة شارك بها (2486 دقيقة).

أطول فترة غاب فيها "مو" عن التهديف كانت في 3 مباريات متتالية كررها مرتين في الموسم.

مع ليفربول

لم يغب مو عن التسجيل لثلاث مباريات متتالية في الدوري مع الريدز خلال الموسم الماضي، فكانت أقصى فترة غاب فيها صلاح عن التهديف هي مباراتين متتاليتين.

صلاح سجل الموسم الماضي 32 هدفًا، من إجمالي 36 مباراة شارك بها في البطولة بواقع 2920 دقيقة.

ماذا حدث الموسم الحالي؟

افتتح صلاح موسمه الحالي بالتسجيل في شباك وست هام يونايتد (هدفًا)، ولم يزر شباك كريستال بالاس لكنه صنع هدفين، وعاد مجددًا للتسجيل في مرمى برايتون (هدفًا)، تلاها غياب مباراتين متتاليتين أمام ليستر سيتي وتوتنهام.

في مباراة الجولة السادسة أمام ساوثهامبتون أحرز "مو" هدفًا، ليغيب مباراتين متتاليتين أمام تشيلسي ومانشستر سيتي، تلاها تسجيل في مباراتين متتاليتين أمام هدرسفيلد وكارديف سيتي بالجولتين التاسعة والعاشرة على الترتيب (هدفًا في مرمى كل فريق).

لم يزر صلاح شباك آرسنال بالجولة الـ11، وعاد مجددًا للتهديف أمام كل من فولهام وواتفورد (هدفًا) قبل أن يغيب عن مرمى فريقي إيفرتون وبيرنلي.

عاد الفرعون المصري بثلاثية أمام بورنموث تلاها غياب أمام مانشستر يونايتد، ثم العودة خلال 3 جولات متتالية أمام وولفرهاميتون، نيو كاسل يونايتد وآرسنال (هدفًا).

في مباراة الجولة الـ21 لم يزر صلاح شباك مانشستر سيتي، ليعود أمام برايتون (هدفًا) ثم ثنائية في شباك كريستال بالاس قبل أن يصوم عن التهديف أمام كل من ليستر سيتي وست هام.

مباراة بورنموث في الجولة الـ26 شهدت تسجيل صلاح آخر أهدافه حتى الآن حيث غاب أمام كل من مانشستر يونايتد، واتفورد، ثم إيفرتون ليكرر أطول فترة غياب منذ مايو 2017.