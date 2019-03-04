برشلونة ينهي عقد لاعب وسطه

قال برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط سيرجي سامبر لإنهاء تعاقده.

وكان ينظر في فترة من الفترات إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على أنه خليفة سيرجيو بوسكيتس، بعد تطوره في أكاديمية برشلونة، لكن الإصابات لاحقته ليعيره النادي إلى غرناطة ولاس بالماس.

وقال برشلونة في بيان: “يتوجه النادي بالشكر إلى سيرجي سامبر على إخلاصه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وانضم سامبر إلى الفريق الأول في برشلونة هذا الموسم لكنه لم يلعب أي مباراة.