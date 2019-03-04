خيتافي على أعتاب تحقيق رقم قياسي

يقدم نادي خيتافي أفضل مواسمه في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، حيث يحتل حالياً المركز الرابع بجدول المسابقة بعد مرور 26 جولة، تمكن خلالها من حصد 42 نقطة، وإذا أنهى الفريق موسمه في هذا المركز سيتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويعد الهدف الأول للفريق في كل موسم هو البقاء وتجنب الهبوط، ولكن هذا الموسم يحلم خيتافي بالعودة للمشاركة الأوروبية بعد 9 أعوام والنصف من آخر مشاركة له، والتي كانت أمام يانغ بويز السويسري في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2010.

ويتبقى للنادي المدريدي 12 مباراة حتى انتهاء الموسم الجاري، منهم 7 على ملعبه و5 خارج الديار.

من ضمن 7 مباريات التي على ملعبه “كولسيوم الفونسو بيريز”، سيواجه خيتافي 4 فرق تتنافس على البقاء في المسابقة وهي أويسكا وليغانيس وجيرونا وفياريال، والثلاث الفرق الأخرى تتنافس على المشاركة في البطولات الأوروبية، وهي بلباو وإشبيلية وريال مدريد.

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وخارج ملعبه، سيواجه خيتافي كل من فالنسيا وإسبانيول وبلد الوليد وريال سوسيداد وبرشلونة.

ويشعر الفريق بأريحية أكثر أثناء اللعب على ملعبه، حيث تمكن من حصد 22 نقطة في أصل 36 ممكنة، بينما خارجه يعتبر الفريق الأكثر تحقيقاً للتعادلات برصيد 8 مباريات، وتلقى الهزيمة فقط في مباراتين أمام كل من الفريق “الملكي” وأتلتيكو مدريد.

وتمكن مدرب الفريق، خوسيه بوردالاس، من إدخال السعادة على نفوس الجماهير منذ توليه المسؤولية في 27 سبتمبر (أيلول) 2016.