وجوه واعدة (5) | حسام عوار..الحل الأمثل لجوارديولا!

إعداد | رضا لحبيب -(خاص بميركاتو داي)-

بعيدًا عن نجوم باريس في الدوري الفرنسي، أصبح لا يجوز الحديث عن مواهب الليغ وان دون ذكر اسم عربي واعد جدا هو “حسام عوار” الذي أعاد إلى الأذهان بدايات زين الدين زيدان وسمير نصري وسفيان ابراهيمي وكريم بنزيما وحاتم بن عرفة.

دائمًا ما يَمر على الدوري الفرنسي العديد من اللاعبين أصحاب الأصول العربية والذين تحوم حولهم أندية كبرى للظفر بخدماتهم بالميركاتو، فضلاً عن تصارع الاتحادات العربية لكرة القدم مع الاتحاد الفرنسي للاستفادة منهم على المستوى الدولي.

في هذا الملف، سنتطرق إلى إمكانيات حسام عوار التي دفعت مدرب بحجم جوزيب جوارديولا للإشادة به في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مانشستر سيتي وليون في دور مجموعات أبطال أوروبا هذا الموسم، ناهيك عن منافسة ليفربول وآرسنال على الظفر بتوقيعه عند فتح باب الميركاتو الصيفي 2019.

من هو حسام عوار؟

حسام عوار هو لاعب شاب يبلغ 20 عامًا، ولد بمدينة ليون الفرنسية لأبوين جزائريين ما جعله ازدواجي الجنسية فرنسي جزائري.

تخرج من أكاديمية نادي ليون، وهو أبرز مواهب خط الوسط في الدوري الفرنسي والعالم هذا الموسم، رغم صعوده قبل موسمين فقط للفريق الأول لليون.

لعب في البداية تحت ظل نجم بطل العالم «نبيل فقير» إلا أنه استطاع افتكاك مركز أساسي في تشكيلة النادي الأبيض والأحمر، ليجذب الأضواء نحوه ليشكل الى جانب زميله ندومبيلي أحد أفضل ثنائيات خط الوسط هذا الموسم.

مركز حسام عوار



يستطيع عوار اللعب في جميع مراكز خط الوسط تقريبًا، لكنه اختص في مركز الوسط الارتكاز، وكان يتحول أحياناً إلى مركز لاعب الوسط الحر، بفضل ما يتمتع به من حركية ومهارة عالية.

أجاد النجم الجزائري الواعد في تأدية مهام لاعب “البوكس تو بوكس” بكل أريحية، أما المركز الثاني فهو كلاعب وسط مهاجم يتحول لجناح أيسر بفعل السرعة الكبيرة التي تميزه، وبفعل قدراته العالية على المراوغة والخروج بالكرة، وفي نادي ليون لعب في كل تلك المراكز المذكورة.

والتالي احصائية توضيحية لأداء عوار في أربع مراكز مختلفة:

تمريرات حاسمة الأهداف عدد المباريات المركز 7 6 41 وسط ارتكاز (بوكس تو بوكس ) Advertisements 2 4 19 وسط أيسر 2 4 7 وسط مهاجم (صانع ألعاب ) – 1 4 جناح أيسر 11 15 71 المجموع

مستقبل حسام عوار

دوليًا، تدرج حسام عوار في الفئات السنية للمنتخب الفرنسي حيث لعب لمنتخب تحت 17 سنة وأيضا منتخب تحت 19 سنة الذي خاض معه 7 مباريات سجل خلالها هدفين، لكن الاتحادين الفرنسي و الجزائري دخلا في حرب على ضمه، و يبدو أن الجزائر قد حسمت الصراع، حيث صرح المدير الفني للفريق «جمال بلماضي» قبل عدة أسابيع أن عوار وعده بحمل قميص المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا 2019 .

أما مسيرته الاحترافية بالأندية الأوروبية فتبدو أنها ستشهد نقلة نوعية للاهتمامات الكبيرة التي يلقاها من طرف الأندية الإنجليزية ففي ليفربول هناك حديث على أن كلوب يفاضل بينه و بين زميله نبيل فقير للانضمام للنادي الصيف المقبل.

فيما أبدى نادي أرسنال اهتمامًا جادًا باللاعب، لا سيما مع خروج مؤكد للويلزي آرون رامسي إلى يوفنتوس وفق قانون بوسمان، ورحيل محتمل للألماني مسعود أوزيل.

وبعد نجاح جوندوزي -الصغير المغربي الآخر- في نادي الجانرز هذا الموسم، سيكون عوار عضوًا لا غنى عنه في منظومة المدرب أوناي إيمري للموسم المقبل.

لكن ما يتوقعه عشاق ليون والنقاد الرياضيين في فرنسا هو انتقال اللاعب إلى نادي مانشستر سيتي، لما قدمه من قدرات عالية في مواجهته بدوري الأبطال في مباراة انتهت بتوجه جوارديولا للحديث معه على انفراد، ما يرجح فرضية أن تكون المحطة القادمة للنجم الجزائري هي مدينة مانشستر بلونها الأزرق السماوي.

من جهة أخرى تبحث إدارة مانشستر سيتي عن لاعب يستطيع خلافة “فرناندينيو” لسنوات طويلة مع قرب رحيل الدولي البرازيلي المخضرم.

القيمة السوقية

من المتوقع أن تطالب إدارة ليون بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن عوار في الميركاتو الصيفي المقبل، رغم أن قيمة اللاعب السوقية في الوقت الراهن هي 30 مليون جنيه إسترليني فقط.

لكن احتدام الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول على التوقيع معه كان السبب الرئيسي في تضاعف قيمته السوقية، والتي ستصبح مستحقة إذا ما تمكن من قيادة ليون للإطاحة ببرشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من دون شك.