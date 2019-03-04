أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، جدول مباريات الدوري العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30. لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30. ويتضمن الجدول تغيير بعض الملاعب نظرا لإغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك على النحو التالي: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات الدوري من الأسبوع 26 وحتى 30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.