تشكيل النصر أمام الوصل.. عبد الرزاق حمدالله في الهجوم

أعلن المدير الفني روي فيتوريا عن تشكيل النصر أمام الوصل الإماراتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وجاء تشكيل النصر أمام الوصل كالآتي: حراسة المرمى: براد جونز الدفاع: عبد الرحمن العبيد – عبد الله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام Advertisements خط الوسط: عبد العزيز الجبري، عبدالله الخيبري، جوليانو فيكتور الهجوم: فهد الجميعة - يحيى الشهري – عبد الرزاق حمدالله ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والوصل في تمام الساعة 5:20 مساءً بتوقيت مصر 6:20 مساءً بتوقيت السعودية 7:20 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 3 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وخالد الحدي.

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