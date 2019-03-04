بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والوصل اليوم في دوري أبطال آسيا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوصل في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة والـ6:20 بتوقيت مكة الـ7:20 بتوقيت الإمارات وستلعب المباراة على ملعب زعبيل في إطار منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا. مشاهدة مباراة النصر والوصل اليوم .. ملعب زعبيل في إطار منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا. ويتوقع أن يلعب النصر بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: براد جونز Advertisements خط الدفاع: عبدالراحمن العبيد، عبدالله مادو، عمر هوساوي، سلطان الغنام خط الوسط: عبد العزيز الجبري، عبدالله الخيبري، جوليانو فيكتور خط الهجوم: فهد الجمعية، عبدالله آل سالم، عبدالرازق حمدالله

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