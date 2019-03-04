السومة يتهم أحمد الصالح بافتعال المشاكل خلال بطولة آسيا والأخير يرد

تحدث عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي والمنتخب السوري عن سبب المشاكل التي حدثت للمنتخب السوري خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات.

وأشار السومة أن شارة القيادة للمنتخب الوطني قد سببت أزمة ومشاكل بين اللاعبين كثيرة وأن زميله أحمد الصالح هو من تسبب بتلك المشاكل والتي كانت أحد أسباب الخروج

المخيب من البطولة الآسيوية، كما انتقد زملاءه بالفريق بسبب عدم الاتحاد بينهم.

وقال السومة في تصريحات تليفزيونية " لم أكن أرغب في يوم بتسلم شارة القيادة، لقد رفضتها أكثر من مرات، لكن مدرب المنتخب أصر أكثر من مرة على أن أحملها".

وتابع: "الجماهير هاجمتني واتهمتني في العديد من الأمور وأتفاعل المشاكل في المنتخب، لكن ليتحققوا في الأمر ويسألوا لماذا اعتزل أحمد الصالح دوليًا بعد معسكرنا بالنمسا؟ ".

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وأتم "الفريق لم يكن يدا واحدة، فاليد الواحدة لا يمكنها أن تصفق".

ورد أحمد الصالح مدافع المنتخب السوري على تصريحات السومة، عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" : "شر البلية ما يضحك".

وكان قد ودع المنتخب السوري بطولة آسيا مبكرًا خلال دور المجموعات، بعدما كان أحد المرشحين لنيل البطولة.