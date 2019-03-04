نقل مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي لملعب بتروسبورت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، نقل مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي في الجولة ال25 السكندري والإنتاج الحربي في الجولة ال25للدوري المصري الممتاز. وقررت اللجنة نقل المباراة لملعب بتروسبورت لوجود إصلاحات في ستاد السلام خلال الفترة الجارية.

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