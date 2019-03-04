سقط فريق الوحدة الإماراتي في فخ الهزيمة أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب لوكوموتيف ضمن منافسات الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل فريق لوكوموتيف الهدف الأول في وقت مبكر من عمر المباراة ليعلن عن نفسه بقوة واستمرت
وبهذه النتيجة حصل فريق لوكوموتيف على اول 3 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وبقى الوحدة بدون نقاط.
شاهد الأهداف ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الوحدة يسقط أمام لوكوموتيف بثنائية في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.