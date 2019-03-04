شاهد.. الوحدة يسقط أمام لوكوموتيف بثنائية في دوري أبطال آسيا

سقط فريق الوحدة الإماراتي في فخ الهزيمة أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب لوكوموتيف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور

المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل فريق لوكوموتيف الهدف الأول في وقت مبكر من عمر المباراة ليعلن عن نفسه بقوة واستمرت

سيطرة الفريق الأوزبكستاني على مجريات اللقاء حتى الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ونجح في تسجيل الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة حصل فريق لوكوموتيف على اول 3 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وبقى الوحدة بدون نقاط.

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