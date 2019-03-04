اونلاين | Livehd7 - بث مباشر - الاتحاد والريان - دوري أبطال آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Livehd7 - بث مباشر - الاتحاد والريان - دوري أبطال آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الاتحاد والريان ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في دور المجموعات – الجولة الأولى ، ويدخل فريق الاتحاد في المجموعة الثانية ، ومعه فريق الريان القطري و الوحدة السعودي ونادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي ، وستبدأ اليوم أهم المواجهات والتي ستكون هي الأصعب في المجموعة بين الريان القطري الذي يدخل وهو في أفضل حالاته الفترة الحالية ، و يدخل الاتحاد بعد التعادل في اخز مبارياته أمام فريق الرائد والهزيمة من الهلال السعودي بهدفين دون رد..

تنطلق المواجهة بين فريقي الاتحاد والريان في تمام الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:35 بتوقيت القاهرة..

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والريان مباشر في لقاء اليوم الاثنين 4 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

تقدم «الخليج 365» بثا مباشرا لمباراة الاتحاد السعودي والريان القطري، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين 4 - 3 - 2019، الساعة 19.30 مساء.

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تقام مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ويمكن مشاهدة المباراة التي على قنوات Bein Sports HD3، يقوم بالتعليق الصوتي المعلق التونسي عصام الشوالي.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي يحتل المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة بالدوري السعودي، فيما يأتي فريق الريان القطري المركز الرابع في ترتيب فرق دوري نجوم قطر برصيد 30 نقطة.